«حياكم» يستقبل الزوار والسياح بالهدايا والورود في مطار أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فعلت جوازات منطقة عسير مبادرة «حسن الوفادة» التي أطلقها أمير منطقة عسير تركي بن طلال لصيف هذا العام، من خلال فريق «حياكم» بجوازات مطار أبها الإقليمي.

وأوضح مدير جوازات المنطقة العميد سعد الحسين أن فريق «حياكم»، بدأ في تفعيل المبادرة أمس الأول، من خلال استقبال القادمين من الزوار والسياح إلى المنطقة عبر الرحلات الدولية بجوازات مطار أبها بالترحاب وتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية عن هذا الوطن المعطاء بشكل عام وعن منطقة عسير بشكل خاص.

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وبين الحسين أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيه أمير المنطقة بتفعيل هذه المبادرة التي تحمل عبارة (مرحبا ألف في عسير)، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته، مضيفا أنه ركب شعار المبادرة على نوافذ الجوازات، وكذلك الصالات والمركبات وواجهات مباني الجوازات في كل الفروع بالمنطقة.

من جهته أكد المتحدث الإعلامي بجوازات المنطقة العميد عبدالله آل هادي أن فريق «حياكم» مكون من ضابط وعدد من الأفراد، جرى تأهيلهم وتدريبيهم وتزويدهم بالإمكانات اللازمة لتنفيذ المبادرة التي أطلقها أمير المنطقة، مشيرا إلى أن الفريق يتعامل مع القادمين عبر الصالة الدولية بمطار أبها الإقليمي من الزوار والسياح للمنطقة، وتجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع من خلال حسن الاستقبال بعبارات ترحيبية وتقديم الهدايا لهم.

المبادرة تجسد: