محافظ جدة يستعرض تطوير مرافق الجوازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مكتبه أمس، تقريرا عن تطوير مرافق جوازات المحافظة قدمه له مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

وقدم الحارثي شرحا موجزا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين، وشعب وأقسام إدارة جوازات المحافظة، سعيا لخلق بيئة عمل مناسبة من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تخصيص صالة لاستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم إلى الأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، وتطوير وتوسعة الصالة الخاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجالا ونساء، وكذلك تطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجوازات السفر السعودية.

كما عبر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات المحافظة.