أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن متعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والأمير مساعد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير فهد بن خالد بن سلطان وأشقاء الفقيد (عبدالعزيز، وفيصل) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.