تمديد ترشيحات جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها «المخترعين» و»الموهوبين» في دورتها السادسة 1440ـ 1441، حتى الخميس 17 شوال الحالي.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة جاء حرصا منها على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة، مبينة أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني للجائزة.

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وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

عن الجائزة:

استحدثت عام 1431هـ

استكملت 5 دورات

33 موهوبا فازوا بها

37 اختراعا

صنف الموهوبون من الدورة الـ4 إلى ثلاث فئات عمرية