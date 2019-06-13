السعوديون بالمركز الثاني عالميا في رضا العيش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

حل السعوديون الثاني عالميا بعد أمريكا من حيث عدد المواطنين الذين يرون أنهم يعيشون في أفضل بلد بالعالم، وذلك من بين 19 دولة شملها استطلاع أجرته شركة YOUGOV البريطانية 2019، المختصة بإجراء الدراسات على الأسواق في دول العالم مع التركيز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف لـ«مكة» إن الترتيب منطقي بفعل عوامل، منها طبيعة العلاقة الأبوية بين الشعب السعودي والحاكم، وسهولة إيصال القصور في الخدمات للمسؤول وسرعة الاستجابة، والأمن الذي يمكن المواطن والمقيم من التنقل بين المدن دون خوف أو حاجة لحمل سلاح، ووحدة الدين والعادات والتقاليد، ووجود الحرمين الشريفين، وعدم الرغبة في أحداث مماثلة لبعض دول الجوار من اختلال الأمن والاضطرابات جراء الحروب، إضافة للبرامج والخطط الواعدة بنهضة شاملة عنصرها الأساس المواطن من خلال رؤية المملكة 2030.

‪ترتيب الدول من حيث رضا مواطنيها على أنهم يعيشون في أفضل بلد بالعالم