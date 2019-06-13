حفظ 6 أجزاء من القرآن شرط لوظائف الشؤون الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اشترطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم للمتقدمين على وظائفها في مجال الدعوة، ضمن عدد من الشروط التي تتطلب توفرها للقبول في عدد من الوظائف التي أعلنتها أمس، داعية الراغبين في الحصول على الوظائف إلى تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الالكتروني المراد التقديم عليها.

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واشترطت الوزارة في مجال الدعوة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جدا)، ويفضل من لديه شهادات عليا، ويكون التقديم عبر البريد الالكتروني: D.jobmoia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الالكتروني الخاص بمراقبي المساجد: M.jobmoia.gov.sa، والبريد الالكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.jobmoia.gov.sa.

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك، علما بأن آخر موعد للتقديم 24 شوال الحالي.

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