جامعة طيبة تدشن معرضا لـ «القبول والتسجيل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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افتتح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني معرض عمادة القبول والتسجيل الذي يتيح للجمهور التواصل مع المختصين في عمادة القبول، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقبول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي المقبل.
وقال وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، إن فكرة المعرض الذي يقام للعام الثالث على التوالي تأتي في سياق تعزيز دور عمادة القبول بالجامعة في بناء شراكة مجتمعية، ومنح الطلبة وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع موظفي العمادة للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقبول، إلى جانب التنوع في تقديم خدمات الجامعة وتعزيز تواصلها المجتمعي ودعم مسار المعاملات الالكترونية.
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