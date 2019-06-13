زمان رئيسا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام زمان رئيسا جديدا للهيئة، مثمنا للأمير الدكتور فيصل المشاري جهوده المثمرة في المرحلة السابقة التي تولى فيها رئاسة الهيئة قبل ذلك، ودوره الكبير في تطوير العمل بالهيئة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.

أعلن ذلك رئيس المجلس المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد العيسى، الذي نوه بالدعم المستمر الذي تحظى به قطاعات التعليم عموما من القيادة، ومنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص.