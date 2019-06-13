عاجل جدارة | أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 هـ ومواعيد وأماكن المطابقة

كشفت وزارة التعليم منذ قليل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 هجرية، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي وصلت إلى أكثر من 10 آلاف وظيفة للجنسين في مختلف مناطق المملكة وفروع الوزارة في مختلف المناطق.

كما كشفت وزارة التعليم في بيانها الرسمي، أنه سوف تبدأ المطابقة لكافة المرشحين والمرشحات في كافة فروع وزارة الخدمة المدنية والمنتشرة في مختلف الأماكن بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/10/13هـ وتنتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/16هـ، حيث بلغ عدد المرشحين 10326 مرشح.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة عدم الحضور للمراجعة في فترة المطابقة، يعد عدولاً عن التوظيف، كما سوف يتولى حساب وزارة التعليم أو المتحدث الرسمي على تويتر مبارك العصيمي، إعلان المستجدات لحظة بلحظة، كما يجب اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440

وأتاحت الوزارة، الاستعلام عن أسماء المرشحين الرجال، من خلال موقع الوزارة الرسمي، عبر الرابط التالي: اضغط هنا، كما يمكن معرفة أسماء المرشحات على الوظائف التعليمية، من خلال الرابط الرسمي التالي: اضغط هنا