رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 في كافة المناطق على المرتبة الرابعة والسادسة

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، وذلك في مقر الديوان وكافة محاكمه المنتشرة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وسكاكا وأبها ومكة المكرمة والأحساء ونجران وحائل، وذلك على المرتبة السادسة والرابعة والتي ترغب في شغلها بالتعيين لكافة المواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يشترط أن ينطبق على المتقدم شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وذلك في وزارة الخدمة المدنية، ويشترط أن يكون عمر المتقدمين 18 عاماً فما فوق، ويشترط أن يكون لائق صحي لأداء الخدمة وأون يكون حسن السيرة والسلوك.

كما يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وذلك بناء على تصنيف الوظائف بداخل وزارة الخدمة المدنية، واشترط الديوان أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بالسجن لمدة تزيد عن سنة أو بالإدانة والعقوبة.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بداخل ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لديوان المظالم “من هنا“، خلال الفترة 15- 17/ 10/ 1440هـ.