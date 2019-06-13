، لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة ،

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قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.
وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.
وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.
لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.
وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.
وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:22 PM
سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا
قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدى إلى تدمير عربة نوع "بي إم دبليو" وآليات أخرى.
وبيّن أن المقاتلات قصفت موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، مما أدى إلى تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.
وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس تجمعات الميليشيا غربي المديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين ودبابة تابعة لها.
، لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة ،
المصدر : الخليج 365
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