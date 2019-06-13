محمد بن مسعود - الدمام - بتوصية من زيدان قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعب فريقه الكروي الأول البلجيكي إيدين هازارد مساء اليوم، وذلك في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد. وجاءت صفقة انتقال (هازارد) بتوصية للريال بعد توصية من المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يسعى الأخير إلى ترميم صفوف الفريق بعد عودته الأخيرة لقيادة الفريق (فنيًا) وبعد أن خرج في الموسم الحالي خالي الوفاض من البطولات المحلية والأوروبية. حضر تقديم (هازارد) رئيس النادي الملكي الإسباني بيريز . بحضور رئيس النادي .. ريال مدريد يقدم (هازارد) للجماهير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعب فريقه الكروي الأول البلجيكي إيدين هازارد مساء اليوم، وذلك في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد. وجاءت صفقة انتقال (هازارد) بتوصية للريال بعد توصية من المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يسعى الأخير إلى ترميم صفوف الفريق بعد عودته الأخيرة لقيادة الفريق (فنيًا) وبعد أن خرج في الموسم الحالي خالي الوفاض من البطولات المحلية والأوروبية. حضر تقديم (هازارد) رئيس النادي الملكي الإسباني بيريز . Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 09:33 PM بتوصية من زيدان بتوصية من زيدان قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعب فريقه الكروي الأول البلجيكي إيدين هازارد مساء اليوم، وذلك في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد. وجاءت صفقة انتقال (هازارد) بتوصية للريال بعد توصية من المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يسعى الأخير إلى ترميم صفوف الفريق بعد عودته الأخيرة لقيادة الفريق (فنيًا) وبعد أن خرج في الموسم الحالي خالي الوفاض من البطولات المحلية والأوروبية. حضر تقديم (هازارد) رئيس النادي الملكي الإسباني بيريز . ، بحضور رئيس النادي .. ريال مدريد يقدم (هازارد) للجماهير ،

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