- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.
يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.
وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).
سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.
يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.
وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:19 PM
يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.
يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.
وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).
، سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.