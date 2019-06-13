، الأمطار تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عدد من قرى العارضة بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - السكان يعيشون في الظلام والحر منذ المغرب ويناشدون بسرعة إعادته

تسببت الأمطار التي هطلت على أجزاء من شرق جازان والمصحوبة بصواعق رعدية ورياح، في قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى منذ قرابة الساعة السادسة من مغرب هذا اليوم.

وقال عدد من السكان إن التيار انقطع كليًّا قبل أن يعود جزئيًّا فقط، موضحين أن بعض المنازل الآن تعيش في ظلام دامس، ناهيك عن مشاكل الحرارة بسبب ارتفاع درجاتها في الصيف والبعوض الذي ينشط مع الانقطاع بسبب الظلام.

وطالب الأهالي بإيجاد حل لمنع الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر يوم تقريبًا إلا وتنقطع مرة أو مرتين، غير أن الشركة، وحسب حديثهم، تتعذّر دائمًا بالأمطار التي لا تستمر في الأغلب نصف ساعة.

وطالبوا في الختام مسؤولي الشركة بسرعة إعادة التيار ووضع حلول لمشكلة الانقطاعات المتكررة التي تسببت في تعطل الأجهزة الكهربائية وتلفها.