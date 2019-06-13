محمد بن مسعود - الدمام - اعتبارًا من الأحد القادم أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة. ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx التعليم تدعو "١٠٣٢٦" متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-13 أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة. ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 Advertisements 08:38 PM اخر تعديل 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 08:51 PM اعتبارًا من الأحد القادم اعتبارًا من الأحد القادم أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة. ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx ، التعليم تدعو "١٠٣٢٦" متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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