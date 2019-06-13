كشفت مصادر أن فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ، عثر على الطفل مشاري السقاف البالغ من العمر 7 سنوات، وهو متوفى ، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الجثة وفتحت ملف التحقيق في القضية.
يُذكر أن الطفل المتوفى يعاني من مرض التوحد، ولا يتكلم ولا يفهم ، وكان قد خرج من منزل أسرته بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس ؛ ليعثر عليه قبل قليل أحد أعضاء فريق “ساعد” على مقربة من منزل الأسرة وقد فارق الحياة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائه منذ أمس بالحمدانية.. العثور على الطفل المفقود مشاري السقاف على هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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