تعرف على أول كابتن سعودية تقود أول رحلة رسمية لشركة طيران في المملكة

حققت فتاة سعودية حلمها بقيادة أول رحلة طيران رسمية لها في المملكة كمساعد طيار، وذلك في رحلة بين القصيم وتبوك بطائرة تتبع لشركة “نسما” للطيران.

وقالت الكابتن طيار ياسمين الميمني إنها بدأت تخطو خطواتها الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفها الذي ظلت تعمل من أجل تحقيقه منذ تخرجها، وبعد 6 سنوات من حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنها ستواصل مشوارها كمساعد طيار لحين الوصول لهدفها النهائي بأن تصبح “طيار”.

وأبانت أنها التحقت بالتدريب مع طيران “نسما” في مارس الماضي، واجتازت كافة الاختبارات التي أهلتها لتصبح “مساعد طيار” وتقود رحلتها الأولى بالمملكة.من جهته، قال المدير العام لعمليات نسما للطيران الكابتن أحمد الجهني إن “الميمني” تعد من أفضل المتدربين الـ11 الذين تم قبولهم بالشركة، حيث تمتاز بالنشاط والدقة في الالتزام بالمواعيد، مبيناً أن المتدربين تلقوا دورات داخل المملكة على طائرة من نوع (ART)، ومن ثم أرسلوا للتدريب بالخارج في كل من إسبانيا، وإندونيسيا.