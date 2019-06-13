اعلان اسماء المقبولين في جدارة 1440 - الوظائف التعليمية 1441

يترقب الخريجون والخريجات، في المملكة العربية السعودية، إعلان وزارة التعليم لأسماء المرشحين على الوظائف التعليمية، والمقرر إعلانها مساء اليوم الخميس عبر جدارة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية، بدأت هذا الأسبوع، من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440هـ.

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن 10 آلاف و456 وظيفة ضمن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وقد أغلق التقديم عليها في 27 رمضان الماضي.

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واعتمدت وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة (منصة التوظيف الإلكتروني)، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان، وكان من المقرر أن يستمر التقديم حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

اسماء المقبولين في جدارة اضغط هنــــا