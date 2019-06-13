التعليم تدعو 10.326 متقدماً على #الوظايف_التعليميه للمطابقة

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دعت وزارة التعليم ١٠٣٢٦ متقدماً على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من الأحد القادم وحتى الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ.
حيث أكد ذلك ، الحساب الرسمي للوزارة .
وللاطلاع على الأسماء عبر الرابط التالي:
الرجال اضغط هنا
النساء اضغط هنا
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