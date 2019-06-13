«الترفيه» تكشف ملابسات الفعالية المخالفة بجدة وتفتح تحقيقًا عاجلًا

فتحت الهيئة العامّة للترفيه تحقيقًا فوريًّا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء (12 يونيو 2019م) لإحدى الفعاليات في مدينة جدة.

وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X) مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة».

وتابع البيان: «كان الترخيص في الأصل لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440هـ، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة».

وأوضح البيان، أن الهيئة العامة للترفيه، إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام؛ «لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخافات قانونية من هذا النوع».

وشددت الهيئة على أنها «ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم».

