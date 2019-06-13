بعد تبادل إطلاق النار.. ضبط مسلحين أفارقة اتخذوا من جبال الداير مخبأ لهم

تمكنت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية، من القبض على عددٍ من المتسللين المسلحين من جنسيات إفريقية، كانوا يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ المسحلين أطلقوا النار على القوات الأمنية، متخذين من جبال الداير ملاذًا لهم، ما دفع قوات الأمن للرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عددٍ منهم.

وأشارت المصادر إلى أنَّه «رغم تحصُّن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أنَّ ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم ومن ثمَّ إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم، كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعًا لهم، ظنًا منهم أنهم سيكونون في مَأْمَن عن قبضة رجال الأمن».

ويعدّ هذا النجاح تواصلًا لسلسلة النجاحات الأمنية التي تسجِّلها الدوريات بمحافظة الداير مؤخرًا والدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، بمتابعة وتوجيه مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة .

