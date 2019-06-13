بالفيديو.. لحظة سقوط صاروخ الميليشيا الحوثية على مطار أبها

حصلت «عاجل» على مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لسقوط صاروخ الميليشيا الحوثية على مطار أبها، أمس الأربعاء، ما أدَّى إلى إصابة 26 شخصًا.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي لم تتعدَّ مدته 45 ثانية، حركة المسافرين قبل سقوط الصاروخ بـحوالي 40 ثانية، لتتبدل الصورة تمامًا، بحدوث انفجار ضخم يهزّ أرجاء المكان.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين الموالين لإيران بردٍّ حاسم.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة: إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان. لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.
وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تمَّ استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.
وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».
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