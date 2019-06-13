«الاتصالات» تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول لائحتها التنفيذية المحدثة

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، العموم لتقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات المحدثة.

ويأتِي ذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين؛ سعيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمرُّ بها القطاع وتعزيز البيئة التنظيمية فيه.

وأوضحت الهيئة أنَّ تحديثات اللائحة تضمنت مختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات والخاصة بالطيف التردُّدي والتفتيش على مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة بما يضمن حماية مصالح الطرفين.

وبهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم، أتاحت الهيئة نسخةً من اللائحة المحدثة على موقعها الإلكتروني WWW.CITC.GOV.SA ، ودعت العموم للاطلاع عليها وتقديم الملاحظات والمرئيات المقترحة، مع ضرورة تضمين كل البيانات والتحليلات والدراسات الداعمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني : [email protected] sa في موعدٍ أقصاه يوم الاثنين 4 / 12 / 1440 هـ الموافق 5 / 8 / 2019م.

