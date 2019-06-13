الفريق الأحمر: استهداف مطار أبها تأكيد على رفض الحوثي للخيار السلمي

وصف نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، استهداف مطار أبها الدولي بمقذوفات صادرة من مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالعمل الإجرامي البشع، مُشيرًا إلى أنه تنفيذ للأجندة الإيرانية وتكريس لثقافتها الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة.

جاء ذلك خلال اطلاع نائب الرئيس اليمني، من محافظ الحديدة، حسن طاهر، على المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية في الحديدة جراء استمرار سيطرة مليشيات الحوثي وممارساتها الإجرامية، وعرقلتها والتفافها على اتفاقية الحديدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تم مناقشة تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي تعتبر إحدى نتائج الدعم الإيراني المسلح عبر بوابة الحديدة وإقلاق الممرات والملاحة الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأكد الفريق الأحمر، على أن هذا الاستهداف وما سبقه من وقائع، دلائل واضحة على رفض المليشيات الحوثية لخيارات السلام وإصرارها على الحرب وتنفيذها للأوامر والتوجيهات من طهران، وفق «العربية».

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الحكومة الشرعية باصطفاف اليمنيين وبدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية مستمرون في ردع هذه الأعمال المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي، موضحًا أن استعادة الدولة هو الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في اليمن.

