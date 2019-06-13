أدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط، في خليج عمان، مؤكدًا أنه «تصعيد خطير».
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إنه يمكن ربط الهجوم على ناقلتي النفط بآخر نفذته ميليشيات الحوثي على إحدى الناقلات العام الماضي.
وفي وقت سابق، أكَّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم: إنَّ الأهداف التي دُمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، مؤكدًا استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية: الهجوم على ناقلتي النفط «تصعيد خطير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.