تحالف دعم الشرعية: الهجوم على ناقلتي النفط «تصعيد خطير»

أدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط، في خليج عمان، مؤكدًا أنه «تصعيد خطير».

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إنه يمكن ربط الهجوم على ناقلتي النفط بآخر نفذته ميليشيات الحوثي على إحدى الناقلات العام الماضي.

وفي وقت سابق، أكَّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم: إنَّ الأهداف التي دُمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، مؤكدًا استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي.