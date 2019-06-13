الخطوط الجوية السعودية تصدر تحذيرا لكل المسافرين على طائراتها

أصدرت الخطوط الجوية السعودية ، اليوم الخميس، تحذيرا لكافة المسافرين على متن طائراتها.

وحذرت الشركة السعودية من حمل بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة، بينما يسمح بالاحتفاظ بها بداخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة.

و​أعلنت جماعة أنصار الله، فجر أمس الأربعاء، قصف مطار أبها جنوب غربي السعودية.

وقال الناطق العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع إن قواته قصفت مطار أبها بصاروخ "كروز مجنح"؛ وأنه "أصاب هدفه بدقة عالية". على حد تعبيره.

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© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وزعم أن الصاروخ استهدف برج المراقبة في المطار، بشكل مباشر، "ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة"، لافتا إلى أن منظومة الدفاع الجوي السعودية "فشلت" بالتصدي للصاروخ.

أفاد الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف العربي" ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، بأن 26 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلق من اليمن على صالة وصول المسافرين في مطار أبها، جنوبي السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في أواخر عام 2014.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، إلى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية.