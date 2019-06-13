السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 10شوال 1440 هـ الموافق 17يونيو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة الى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ، والأمير مشاري ، وشهبه، والثروة الوطني ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع إرتوت على أثرها الارض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:57ت م

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