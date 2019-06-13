السعودية اليوم / وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره البريطاني



القاهرة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم, وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، الذي يزور مصر حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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19:09ت م

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