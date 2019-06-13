التحالف يدك تحصينات ومخازن الحوثيين ويقطع خطوط الإمدادات عنهم

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة عمليات نوعية في العمق اليمني استهدفت تعزيزات وتحصينات الميليشيا الانقلابية.

وأعلن التحالف تنفيذ عدة عمليات وقائية في أماكن تمركز الميليشيا الإرهابية ومخازن ذخيرتهم وتجمعاتهم المسلحة.

وامتدت عمليات التحالف لتشمل مواقع لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي تبعد نحو 100 كم جنوب العاصمة.

واستهدفت الغارات مواقع في ضاحية الصباحة غرب صنعاء، وموقع الصيانة القريب من حي الحصبة شمال العاصمة، وفق مصادر محلية.

كما شن التحالف غارتين على موقع الحفا عند سفح جبل نقل شرق صنعاء، تزامناً مع تحليق مكثف في أجواء صنعاء، وفي ذمار، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع للانقلابيين جنوب مدينة ذمار، وفق المصادر.

Advertisements

وفي سياق متصل قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

واستهدف القصف، مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية، في جبهة العقبة شمالي شرق مركز المحافظة. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني، عدة محاولات لميليشيا الحوثي الانقلابية، لاستعادة مواقع خسرتها في وقت سابق، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ظهر الأمس، عدة غارات جوية على مواقع لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

واستهدفت الغارات مواقع في جبل النار، وتباب سبعة رمدان، والتباب البيضاء، وعدد من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيا الحوثية. وأسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية وتدمير عدد من آليات الدعم والإمداد العسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف تحركات وتعزيزات الميليشيا الانقلابية في باقم، وإسناد الوحدات العسكرية للجيش الوطني في محور علب، والذي يواصل عملياته العسكرية في عمق مديرية باقم، حيث تمكن الجيش من انتزاع عدد من المواقع الاستراتيجية من قبضة الانقلابيين الحوثيين خلال الأيام الماضية.