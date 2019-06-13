2019-06-13

التحالف يشير إلى تورط الحوثيين في الهجوم على ناقلتي النفط

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية عن إمكانية تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم.

وبحسب “العربية”، قال التحالف إنه يمكن ربط الهجوم على ناقلتي النفط اليوم بهجوم آخر نفذه الحوثيون على ناقلة العام الماضي.

وأوضح التحالف أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير.

تكرار استهداف النفط

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يذكر أنه في أبريل من العام الماضي تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة لكنه باء بالفشل.

وفي حينه كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الهجوم وقع في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران و باءت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع ، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

تهديد خطير

وتمثل هذه الهجمات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية.

شدد التحالف العربي أثر من مرة على أن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية.