- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واشنطن لـ مجلس الأمن: من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
واشنطن لـ مجلس الأمن: من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت الولايات المتحدة أنه من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف.
وأبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على الناقلتين في جلسة مغلقة الليلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ندّد بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أُفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمّل نزاع في الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن لـ مجلس الأمن: من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.