جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برامج الماجستير

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/1441هـ.

وكشفت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن تفاصيل فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا (ماجستير) للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، حيث سيبدأ استقبال الطلبات خلال الفترة من يوم الأحد 13 / 10 / 1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 10 / 1440هـ.

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وقالت العمادة إنه لمعرفة البرامج والشروط والتقديم يمكن الدخول على الموقع ( هنا ).