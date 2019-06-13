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جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برامج الماجستير
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/1441هـ.
وكشفت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن تفاصيل فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا (ماجستير) للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، حيث سيبدأ استقبال الطلبات خلال الفترة من يوم الأحد 13 / 10 / 1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 10 / 1440هـ.
وقالت العمادة إنه لمعرفة البرامج والشروط والتقديم يمكن الدخول على الموقع ( هنا ).
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