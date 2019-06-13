الان تتابع عاجل.. بالأسماء.. #التعليم تدعو المتقدمين على الوظائف التعليمية للمطابقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتباراً من الأحد القادم، وزارة التعليم تدعو (10326) متقدما على الوظائف التعليمية للمطابقة بالتنسق مع وزارة الخدمة المدنية.

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