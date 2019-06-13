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أندية الطلبة السعوديين في شيكاغو تحتفل بالعيد وتجدد البيعة لولي العهد

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جدة - عمرو شويل الخرج الخليج 365 رائد العنزي

احتفلت أندية الطلبة السعوديين في مدينة شيكاغو الأمريكية بعيد الفطر المبارك، وتجديد البيعة لسمو ولي العهد الأمير ، حفظه الله وذلك ضمن برنامج المعايدة الجماعية الذي نظمته الأندية بالتعاون مع الملحقية الثقافية في عموم أماكن تجمعات الطلبة والطالبات السعوديين في مدينة شيكاغو الأمريكية وذلك بتاريخ 9-6-2019 في مقر جامعة الدومنيكان.

وقد شهدت برامج المعايدة حضوراً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات كما شهدت جملة من الأنشطة الثقافية والترفيهية وتقديم الهدايا لأبناء وبنات المبتعثين بهذه المناسبة.

وقد نقل رئيس نادي كابلان الطبي د. محمد العنزي مشاعر زملائه المبتعثين والمبتعثات فرحتهم بتجديد الولاء والطاعه بذكرى تجديد البيعة لولي العهد الامير محمد بن سلمان، ومباركتهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدموا التهنئة والشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في أمريكا على دعمهم ومساندتهم للطلبة والطالبات المبتعثين وتلمس احتياجاتهم.

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