مدير جامعة شقراء يوجه بتفعيل خدمة “تواصل” الإلكترونية على جميع الوكالات والعمادات والإدارات

جدة - عمرو شويل وجه مدير جامعة شقراء بتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، على جميع وكالات وإدارات وعمادات جامعة شقراء.

وتتيح الخدمة تقديم الشكاوي، الاستفسارات، الاقتراحات، والبلاغات التي تخص جامعة شقراء بجميع قطاعاتها.

Advertisements

وتعمل “تواصل” عند رفع تذكرة عبر قنواتها، بإرسال رساله نصية على الجوال برقم الطلب، كما يتم توجيه الطلب للجهة المعنية داخل الجامعة (عمادة/إدارة) ثم الإفادة عنها خلال خمسة أيام عمل بحد اقصى (باستثناء الشكاوى خلال عشرة أيام عمل بحد أقصى).

وفي حال وجود اعتراض على الحل، يمكن لمقدم الطلب أن يتقدم باعتراض وتوضيح وجهة النظر، وترفق أي مستندات إضافية، ليتم إعادة دراسة الطلب، وتقديم حل مناسب بناء على وجهة النظر المقدمة.

وتتيح الخدمة متابعة التذكرة من تاريخ رفعها حتى إغلاقها من خلال قنوات خدمة تواصل الالكترونية.