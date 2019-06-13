الان تتابع مدير جامعة شقراء يوجه بتفعيل خدمة “تواصل” الإلكترونية على جميع الوكالات والعمادات والإدارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مدير جامعة شقراء بتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، على جميع وكالات وإدارات وعمادات جامعة شقراء.
وتتيح الخدمة تقديم الشكاوي، الاستفسارات، الاقتراحات، والبلاغات التي تخص جامعة شقراء بجميع قطاعاتها.
وتعمل “تواصل” عند رفع تذكرة عبر قنواتها، بإرسال رساله نصية على الجوال برقم الطلب، كما يتم توجيه الطلب للجهة المعنية داخل الجامعة (عمادة/إدارة) ثم الإفادة عنها خلال خمسة أيام عمل بحد اقصى (باستثناء الشكاوى خلال عشرة أيام عمل بحد أقصى).
وفي حال وجود اعتراض على الحل، يمكن لمقدم الطلب أن يتقدم باعتراض وتوضيح وجهة النظر، وترفق أي مستندات إضافية، ليتم إعادة دراسة الطلب، وتقديم حل مناسب بناء على وجهة النظر المقدمة.
وتتيح الخدمة متابعة التذكرة من تاريخ رفعها حتى إغلاقها من خلال قنوات خدمة تواصل الالكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جامعة شقراء يوجه بتفعيل خدمة “تواصل” الإلكترونية على جميع الوكالات والعمادات والإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.