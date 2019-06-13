أبشر الجوازات… الاستعلام عن انتهاء الإقامة والتجديد عبر تسجيل الدخول في نظام أبشر الإلكتروني

أبشر الجوازات يوفر العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي كافة تساعد المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية. وتتيح مصلحة الجوازات لكل المواطنين الوافدين معرفة حالة انتهاء الإقامة من خلال وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية. ومعلومات أضافية عن كيفية تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات التي تعمل علي تسهيل البيانات خلال بوابة أبشر الإلكترونية. كما يمكنكم تجديد جواز السفر وغيرها من الخدمات الكثيرة عبر البوابة الإلكترونية والتقديم في الوظائف من خلال أبشر توظيف أيضا.

دخول نظام أبشر

يمكنكم من خلال أبشر تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط علي دخول من خلال بوابة وزارة الداخلية. أو من خلال تسجيل الدخول في موقع أبشر للتوظيف من خلال كتابة بيانات الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وكلمة المرور والاستعلام عن حالة الطلب والإقامة وكذلك تجديد رخصة السيارة والاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال ابشر المرور بكل سهولة ودفع المخالفات علي النظام الإلكتروني عن طريق الفيزا أو خدمة الأهلي فون أو بنك أو مصرف الراجحي.

عقوبة التأخر عن موعد تجديد الإقامة



فرضت ابشر الجوازات غرامة مالية في حالة عدم التزام العاملين في المملكة والتأخر عند تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين. يعرض صاحب الإقامة المنتهية ألى غرامة وعقوبة تصل في المرة الأولي ألى 500 ريال سعودي وفي حالة التجديد في المرة الثانية قد تصل إلي 1000 ريال سعودي وعقوبة الترحيل هي العقوبة الثالثة والأخيرة في حالة عدم التجديد للمرة الثالثة . وصرحت الإدارة العامة للجوازات السعودية انه يجب تجديد الهوية قبل الانتهاء بفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

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