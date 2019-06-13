شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: استهداف مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع حوثية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير أهداف عسكرية حوثية تُهدد الأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن الأهداف التي دُمِّرت شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع.
وأكد «التحالف» اليوم (الخميس)، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أنه جرى استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
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