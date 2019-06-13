شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يُرحِّب بالدكتور حسام زمان رئيساً لهيئة تقويم التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

رحَّب رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، بالدكتور حسام زمان، بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيينه رئيساً لها.

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وقال العيسى عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «يسرني أن أُرحب بالدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيساً لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد أن صدر قرار مجلس الإدارة اليوم بتعيينه رئيساً للهيئة، وأسأل الله له التوفيق والسداد».

وتقدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر والتقدير للأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، على جهوده الكبيرة أثناء رئاسته للهيئة.

وأكد العيسى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستنطلق نحو آفاق جديدة لتحقيق أهدافها برفع جودة وكفاءة نظام التعليم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم وكافة قطاعات الدولة.