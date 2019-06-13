شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور زمان رئيساً لهيئة تقويم التعليم والتدريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور أحمد محمد العيسى، الذي نوه في كلمته بالدعم المستمر الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، خصوصا هيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته.

وعين المجلس في اجتماعه الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسا جديدا للهيئة، فيما قدم المجتمعون الشكر الجزيل للأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري على جهوده في المرحلة السابقة رئيسا للمركز الوطني للقياس ثم رئيسا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأكد الدكتور العيسى بأن لجهود الأمير الدكتور فيصل المشاري الأثر الكبير في تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم منذ أن كان تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقا، وبعد انضمامه لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما كان لسموه دور كبير في تطوير العمل بالهيئة مما انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.