اللجنة النووية السعودية الفرنسية تناقش تطوير القدرات البشرية بمجال الطاقة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش الاجتماع المشترك الرابع للجنة النووية السعودية الفرنسية في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، الأنشطة المشتركة لتطوير القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية، كما تم بحث أوجه التعاون المحتملة بين الطرفين، بالإضافة إلى مستجدات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وكذلك السياسة الوطنية للطاقة وصناعة الطاقة النووية في جمهورية فرنسا والشركاء الرئيسيين.

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وأكد رئيس المدينة رئيس الجانب السعودي بالاجتماع الدكتور خالد السلطان، أهمية التخطيط الدقيق والسليم وخصوصا في المجالات البحثية للطاقة الذرية ومجال تطوير القدرات والكفاءات البشرية، مبينا أن هذا التعاون القائم بين البلدين يستلزم إعدادا عالي الدقة خلال جميع المراحل، وذلك من خلال استقراء العناصر اللازمة للتطوير والإشراف الدقيق على الجداول الزمنية لكل مرحلة، وذلك لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية تسهم في تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة بما يحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

ورأس الوفد الفرنسي معالي السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت، وتضمن الوفد ممثلين من وزارة البيئة والتحول الشامل، ووزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد، والهيئة الرقابية النووية الفرنسية، والمعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والأمان النووي، والمعهد الدولي للطاقة النووية، والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة النووية.

ويهدف الاجتماع الرابع للجنة إلى مناقشة ومتابعة أوجه التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين المملكة وفرنسا وتعزيز التعاون فيما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، حيث تم استعراض محاور عديدة في هذا الشأن، كان من أبرزها السياسة الوطنية المحدثة لجمهورية فرنسا فيما يخص مزيج الطاقة ونسب كل من الطاقة الذرية والطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية من إجمالي إنتاج الطاقة في جمهورية فرنسا، كما ناقش الطرفان مستجدات مجموعات العمل المشتركة فيما يخص التعاون في المجالات البحثية للطاقة الذرية والتعاون في مجال تطوير القدرات والكفاءات البشرية في مجال الطاقة النووية، وكذلك في مجال إدارة النفايات (المخلفات) الإشعاعية والتباحث في مجال الرقابة النووية والتشريعية للطاقة النووية (الأمن والأمان) بالتنسيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة.