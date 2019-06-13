«جازادكو» تدرس الاستحواذ على جبل أحد القابضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية «جازادكو» مذكرة تفاهم بغرض دراسة فرص الاستحواذ على شركة «جبل أحد القابضة».

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وأوضحت «جازادكو» في بيان أمس على موقع «تداول» أن عدد الحصص في «جبل أحد القابضة» وقيمتها سيحددان لاحقا بعد القيام بتدقيق أوضاعها تدقيقا نافيا للجهالة.

وأشارت إلى أن مدة المذكرة 180 يوما من تاريخ التوقيع على اتفاقية التفاهم، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، كما لا يوجد أثر مالي.

وتقع شركة جبل أحد القابضة في مدينة جدة وتعمل في مجالات توليد ونقل الكهرباء وأعمال الطاقة ذات الجهد الفائق وتوزيعها وصيانتها، وكذلك أعمال الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية والبنية التحتية بالإضافة إلى أعمال التجارة والاستثمار والتطوير العقاري، وتمتلك عددا من الشركات المتخصصة، مثل شركة مجموعة الشريف، وكي آي سي (شركة متعددة الجنسيات)، وشركة أبراج الكهرباء للمقاولات (شركة سعودية).