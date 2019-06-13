، الاتحاد العالمي يرشح حكمين سعوديين لقيادة أولمبياد طوكيو ،

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رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو، الحكمين السعوديين للتايكوندو: غازي الغانم، والمهند الزعبي، للقائمة الأولية لأفضل 50 حكمًا، من المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي -عُقد بموسكو خلال الفترة من 27- 29 مايو، بمشاركة 140 حكمًا -، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
ويخضع الغانم والزعبي، ضمن الـ50 حكمًا، لاختيار 30 من المؤهلين لخوض المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة طوكيو 2020.
من جهة أخرى تنطلق غدًا الجمعة، منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو، التي بدأت في 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب، وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين "ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير". وعلى صعيد درجة الشباب "صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك".
وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك، حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من منافسه الأفغاني في الرمق الأخير.
الاتحاد العالمي يرشح حكمين سعوديين لقيادة أولمبياد طوكيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو، الحكمين السعوديين للتايكوندو: غازي الغانم، والمهند الزعبي، للقائمة الأولية لأفضل 50 حكمًا، من المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي -عُقد بموسكو خلال الفترة من 27- 29 مايو، بمشاركة 140 حكمًا -، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
ويخضع الغانم والزعبي، ضمن الـ50 حكمًا، لاختيار 30 من المؤهلين لخوض المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة طوكيو 2020.
من جهة أخرى تنطلق غدًا الجمعة، منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو، التي بدأت في 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب، وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين "ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير". وعلى صعيد درجة الشباب "صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك".
وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك، حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من منافسه الأفغاني في الرمق الأخير.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:28 PM
وغدًا يبدأ صراع الناشئين والشباب في دولة الهند
رشّح الاتحاد العالمي للتايكوندو، الحكمين السعوديين للتايكوندو: غازي الغانم، والمهند الزعبي، للقائمة الأولية لأفضل 50 حكمًا، من المعسكر التأهيلي الأولي لحكام البارا التأهيلي -عُقد بموسكو خلال الفترة من 27- 29 مايو، بمشاركة 140 حكمًا -، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
ويخضع الغانم والزعبي، ضمن الـ50 حكمًا، لاختيار 30 من المؤهلين لخوض المرحلة النهائية لقيادة منافسات التايكوندو لذوي الاحتياجات الخاصة بدورة طوكيو 2020.
من جهة أخرى تنطلق غدًا الجمعة، منافسات المرحلة الثانية من بطولة الهند الدولية للتايكوندو، التي بدأت في 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وتقام مواجهات الناشئين والشباب، وسيمثل الأخضر السعودي في مباريات الناشئين "ريان الحارثي، لؤي الغانم، عمر الزير". وعلى صعيد درجة الشباب "صالح المطيري، صادق العبادي، علي المبروك".
وكان لاعب المنتخب السعودي حمد المبروك، حقق الميدالية البرونزية في منافسات الكبار بعد خسارته من منافسه الأفغاني في الرمق الأخير.
، الاتحاد العالمي يرشح حكمين سعوديين لقيادة أولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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