، بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبال ،

- 1/2
- 2/2
نجحت الجهود الميدانية الكبيرة التي يقوم بها أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين ينفذون عدة جرائم، كقطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، وذلك في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم .
وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.
ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم، ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم، كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعاً لهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن عن قبضة رجال الأمن.
ويعد هذا النجاح تواصلاً لسلسلة النجاحات الأمنية التي تسجلها الدوريات بمحافظة الداير مؤخراً والدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، بمتابعة وتوجيه مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة .
بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبالمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-13
نجحت الجهود الميدانية الكبيرة التي يقوم بها أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين ينفذون عدة جرائم، كقطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، وذلك في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم .
وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.
ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم، ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم، كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعاً لهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن عن قبضة رجال الأمن.
ويعد هذا النجاح تواصلاً لسلسلة النجاحات الأمنية التي تسجلها الدوريات بمحافظة الداير مؤخراً والدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، بمتابعة وتوجيه مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة .
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
06:47 PM
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:02 PM
تمت السيطرة على الموقف .. وبمتابعة المحافظ نجاح جديد للدوريات
نجحت الجهود الميدانية الكبيرة التي يقوم بها أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين ينفذون عدة جرائم، كقطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، وذلك في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم .
وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.
ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم، ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم، كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعاً لهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن عن قبضة رجال الأمن.
ويعد هذا النجاح تواصلاً لسلسلة النجاحات الأمنية التي تسجلها الدوريات بمحافظة الداير مؤخراً والدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، بمتابعة وتوجيه مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة .
، بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.