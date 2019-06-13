فتاة تعود لتناول الطعام والشراب بعد صيام شهرين.. تعرّف على قصتها

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، في إجراء عملية ناجحة لفتاة مكنتها من العودة مجدداً للأكل وشرب الماء بعد انقطاعها عنهما لمدة شهرين لأسباب طبية.

وكانت الشابة المريضة تراجع إحدى الجهات الطبية لإجراء عملية ترميم الشريان الأورطي الصدري، ولقربه والتصاقه بالقنوات اللمفاوية، حدث تسرب للسائل اللمفاوي بعد العملية بما يصل إلى لترين يومياً، لتخضع المريضة للحمية والعقاقير الطبية والجراحة لكنها لم تُجد نفعا.

وجرى تحويل المريضة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، واجتمع الفريق الطبي بالمريضة لشرح طريقة العلاج وتفاصيله، وتقرر إجراء العملية بدون جراحة عن طريق الأشعة التداخلية، ونجح الفريق الطبي في وقف التسرب تدريجياً، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت لمنزلها بعدما تمكنت من تناول الطعام والشراب لأول مرة منذ شهرين.