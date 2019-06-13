«هلال الباحة»: تشغيل 3 مراكز إسعافية في موسم الصيف

وجَّه مدير عام فرع الهلال الأحمر بالباحة خالد بن محمد الغامدي، اليوم الخميس، بتشغيل ثلاثة مراكز إسعافية موسمية بالمنطقة، وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

وقال الناطق باسم «هلال الباحة» عماد منسي الزهراني، في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ المراكز الثلاثة ستُقام في غابة رغدان، ومتنزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن، ومتنزه السكران بمحافظة بلجرشي، لافتًا إلى أنّه تمَّ إعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة لموسم الصيف وزيادة الفرق والتواجد بالمتنزهات ودعم المراكز الإسعافية، موضحًا كذلك أنّه تمّ تأمين عربتين كهربائيتين لخدمة الزوار في غابة رغدان ومتنزه الحسام.

وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لرفع درجة الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة، تمّ تشغيل مركز غابة رغدان ومركز متنزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية للاستجابة للحالات الإسعافية من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر «997»، أو تطبيق «اسعفني» للأجهزة الذكية، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أنّ عدد المراكز الإسعافية التي تخدم زوار المنطقة تبلغ 17 مركزًا.

وتتواجد الهيئة بالمهرجان من خلال المشاركة بإعداد من المتطوعين والمتطوعات بأركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لأفراد الجمهور.