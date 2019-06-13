«التحالف» يعلن استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم، إن الأهداف التي دُمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، مؤكدًا استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي

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