إسبانيا وبريطانيا: استهداف مطار أبها انتهاك صارخ غير مقبول نهائيًّا

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أندرو موريسون، الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي والذي أدّى إلى إصابة 26 شخصًا بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

وأعرب موريسون، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًّا.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الحكومة الإسبانية، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته مليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابين الموالين لإيران برد حاسم.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه المليشيات الإرهابية».

