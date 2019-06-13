إتاحة «التصديق الإلكتروني» لمستندات وزارة العمل في «غرفة القصيم»

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، إتاحة التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال مدير إدارة المشتركين سمير الحربي، في بيانٍ صادرٍ عن الغرفة اطلعت عليه «عاجل»، إنه تمَّت إتاحة التصديق الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، ضمن خطة الغرفة لتيسير وتبسيط الخدمة لرجال المال والأعمال بالمنطقة، في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها السعودية، بدعم وتمكين من قيادة المملكة الرشيدة.
وأشار الحربي إلى إمكانية تصديق مستندات الوزارة إلكترونيًّا، ومن ضمنها عقود العمل، وتعريف الراتب للسعوديين وغير السعوديين، والتفويضات ونحوها، لافتًا إلى أن البوابة الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 100 نموذج يتم تفعيلها آليًّا بأسلوب متتالٍ.
وتحرص الغرفة -بحسب المصدر نفسه- على تسهيل جميع إجراءات منتسبيها عبر توفير أرقى وأسهل الخدمات لهم.
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