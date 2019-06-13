إنهاء معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عامًا بالقصيم

نجح فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إنهاء معاناة سيدة سعودية تبلغ من العمر 38 سنة من العقم.

وتفصيلًا، زارت السيدة المركز عبر عدة جلسات طبية مع الطاقم الطبي المتخصص في المركز حيث كانت تعاني من العقم لمدة 16 سنة، وتم تقديم التحاليل الطبية لها وتشخيص الحالة وعمل العلاج الطبي لها والذي تكلل بالنجاح، حيث تم حمل السيدة وأنجبت طفلًا.

ومن جانبه، قال مدير المركز، الدكتور أنس سعدية، إنهم قاموا بعمل عملية أطفال أنابيب عن طريق الحقن المجهري بواسطة الفريق الطبي، وتتم حاليًا متابعة حالة السيدة، والتي تتمتع بالصحة والعافية، وتقوم بالمراجعة الدورية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وقدّم الدكتور سعدية شكره للطاقم الطبي بالمركز الذي بذل جهودًا كبيرة في أنجاح العملية وإسعاد هذه السيدة وإشعارها بالأمومة لأول مرة والذي جاء بجهود كبيرة منهم.

كما شكر سعدية مدير المستشفى على دعمه للمركز وتحقيق تطلعات القيادة الصحية بالمنطقة للوصول لمعدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين.

