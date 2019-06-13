الكويت تفتح باب التسجيل للدراسة في 11 جامعة سعودية

أعلنت وزارة التعليم العالي بالكويت، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في خطة المنح الدراسية لاستكمال مرحلة البكالوريوس، المقدمة للطلبة الكويتيين، من المملكة العربية السعودية، للعام الدراسي 2019/2020.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التقديم سيبدأ من 16 حتى 20 من شهر يونيو الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعت الوزارة، الطلبة الراغبين في التسجيل في تلك المنح، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي؛ للاطلاع على كيفية التسجيل والإرشادات الخاصة به.
وأوضحت أن للمنح المقدمة لاستكمال مرحلة البكالوريوس شروطًا، من أهمها ألا يتجاوز تاريخ الشهادة الثانوية العامة عامين دراسيين، وألا يقل سن الطالب عن 17 سنة، ولا يزيد عن 23 سنة.
وأضافت وزارة التعليم العالي أن خطة المنح تشمل 11 جامعة سعودية، وتستقبل مختلف التخصصات العلمية والأدبية لخريجي الثانوية العامة والمعهد الديني، بحد أدنى للقبول 80%.
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